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FLUXYS TRANSMISSION GRID UPGRADE - TEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 400.000.000 €
Energie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/02/2009 : 120.000.000 €
1/12/2008 : 280.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - NL
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2008
20070017
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Fluxys Transmission Grid Upgrade - TEN

Fluxys

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approx. EUR 500 million.
Approx. EUR 1100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Expansion of the natural gas transport system and of an underground storage to meet future gas demand in Belgium and neighbouring countries.

The objective is to improve energy security of supply and the interoperability of natural gas networks. The project falls under the Energy-TEN guidelines of the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The majority of the components under the project falls under Annex I or II of the EIA directive 85/337/EC and its amendments.

The project is subject to EU public procurement rules.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen