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WSC WATER SECTOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malta : 40.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2007 : 40.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2007
20060588
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WSC Water Sector
Water Services Corp
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Water supply and wastewater collection&treatment investments

The purpose of the project is compliance with the environmental water and wastewater quality and service standards set by the EU directives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project aims to improve the reliability and quality of water supply, sewage collection and treatment services, in line with the standards mandated by EU Directives and national legislation.. The respect of the EIA Directives (85/337 and 97/11) by the Promoter will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in line with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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