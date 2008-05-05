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WARSAW-GDYNIA RAIL REHABILITATION TEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 400.000.000 €
Verkehr : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2008 : 400.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Mai 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2008
20060581
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Warsaw-Gdynia Rail Rehabilitation TEN
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million.
EUR 2700 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a modernisation of sections of the existing E65 railway line (of approximately 350 km) between Warsaw and Gdynia on a priority TEN-T axis.

The E65 railway line is an important strategic link connecting the Port of Gdansk and the city of Gdynia with Warsaw. The modernisation of the line will involve the rehabilitation of the existing infrastructure, the condition of which has deteriorated over time, and the construction of some realignments for higher speeds.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The competent authority has decided that a formal EIA is required, in the context of EIA Directive 85/337/EEC as modified by directives 97/11 and 2003/35. Issues of nature conservation are addressed within the framework of the EIA.

The project will include the provision of acoustic protection and passages for fauna as well as the upgrading of the drainage system, with provision of settlement ponds at certain locations for improving water quality prior to discharging to natural watercourses.

Transposition of EU Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC on procurement has been carried out in Poland in April 2006. Tenders for the works to be carried out in this project are expected to be published in the Official Journal of the European Union, OJEU.

Kommentar(e)

Railways

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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