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EGF-RESIDUOS SOLIDOS

Unterzeichnung(en)

Betrag
145.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 145.000.000 €
Müllbeseitigung : 145.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/07/2008 : 145.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 September 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/07/2008
20060575
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGF-Residuos Solidos
EGF-Empresa Geral do Fomento, S.A., the sub-holding of the Águas de Portugal group for the solid waste sector, through five regional multi-municipal subsidiaries.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of 50% of the project cost. The financing can go up to 75% for some components falling under the EIB Climate Change Financing Facility.
EUR 280 million, on a preliminary basis.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

programme concerning the construction and operation of facilities, equipment and infrastructure for mechanical biological treatment, composting and anaerobic digestion of solid organic materials, selective collection points, sorting plants, sanitary landfills, landfill gas capture and transfer stations.

Meet the goals of the National Strategic Plan for the solid waste management sector and the relevant EU Directives, particularly Landfill and Packaging.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the EIA Directive. Compliance with EU environmental directives and national laws will be ensured. The promoter's environmental management plan will be reviewed by the EIB.

EGF follows the procurement procedures required by the national and EU legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen