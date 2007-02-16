Wirtschaftsfoerderung Brandenburg

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Loan to finance EU supported grant schemes for providing lasting support for productivity, SMEs and economic development in the Land Brandenburg, a convergence region.
The operation concerns a dedicated loan for the financing of the Land Brandenburg's own resource contribution to EU and national grant support programmes under the so-called Gemeinschaftsaufgabe (GA), which is a Germany-wide financial support framework within which each Federal State can define its individual promotional strategy and priorities.
The Federal Republic of Germany and Land Brandenburg have adopted environmental legislation in line with the standards mandated by the relevant EU Directives, the latest being 2003/35/EC. Projects supported through the proposed operaiton will be subject to the normal scrutiny and conditions of the prevailing planning and environmental regulations and legislation.
German public procurement law complies fully with Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC, 93/37/EEC, and the subsequent Coordinated Directive 2004/18/EC. Tenders will be organised in compliance with these procurement directives where necessary. Individual investments either have been, or will be, scrutinised and prioritised by the competent Land authorities. As part of this process, they are the object of appraisal, tendering, procurement and evaluation procedures which should satisfy the Bank's requirements.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.