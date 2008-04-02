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OFFSHORE LNG TOSCANA (OLT)

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 240.000.000 €
Energie : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2011 : 240.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 240 Mio EUR für Regasifizierungsanlage in Livorno

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2011
20060560
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Offshore LNG Toscana (OLT)
OLT S.p.A., an Italian registered company set up to develop and implement the project.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 200 million
Estimated at EUR 550 to 600 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the acquisition of an existing LNG carrier and its conversion into a Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) with a storage capacity of 137,000 m3 and an annual throughput capacity of 3.75 Gm3/year.

The project will increase EU and Italy gas import capacity and contribute to meeting the gap resulting from growing demand and declining indigenous gas production in Italy. It will also enhance the security of supply by allowing imports diversification from a growing number of LNG producing countries and enhance competition in the Italian gas market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter has carried out an EIA in line with the requirements of EU directive (85/337/EC) and obtained the relevant environmental permit. The EIA and public consultation process will be reviewed during appraisal.

The promoter utilises procurement procedures, which are usual in the industry and are satisfactory to EIB. EU procurement Directives are not applicable.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 240 Mio EUR für Regasifizierungsanlage in Livorno

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Italien: 240 Mio EUR für Regasifizierungsanlage in Livorno
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen