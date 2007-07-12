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MEDICAL R&D EUROPE (SFF-RSFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2009 : 50.000.000 €
28/08/2009 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juli 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/08/2009
20060555
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Medical R&D Europe
Global Health Care Group
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
EUR 415 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

European R&D site(s) of the promoter.

The project comprises the promoter’s ongoing R&D programme 2007-2009 and includes expenditures incurred in the promoter’s European facilities for internal personnel and other operating costs as well as expenses for clinical trials, cooperation, licences, patent registration and laboratory equipment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

RDI activities will not materially change current RDI practice and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres, etc. An EIA therefore is not required by EU Directive 97/11.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

This RDI project, encompassing leading R&D in biopharmaceutical and in medical devices aims at the development of innovative therapies and products targeting life-threatening diseases.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen