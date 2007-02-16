NOVOZYMES ENZYMES RDI

Übersicht
Part-financing the Promoter's R&D investment programme over the 2007-2008 period.
The investment programme will focus on the discovery and development of innovative and novel industrial enzymes, pharmaceutical proteins and micro-organisms and is aimed at improving and consolidating the Promoter's technological leadership.
As the project concerns activities which will be carried out within existing R&D facilities, making use of existing laboratories and pilot plants, an EIA is not required by EU Directive 97/11. Existing facilities are regularly inspected for compliance with relevant environmental and health regulations. Appropriate treatment is in place to keep the small quantities of discharges and waste within regulatory limits. Enzymes-assisted processes are increasingly sought after because they are less environmentally intrusive, replacing more energy intensive or polluting, conventional processes.
The Promoter is a private company, not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. It has sound procedures for procuring specialised equipment and external services and its R&D activities are carried out by internal research staff. Based on past experience, the procurement procedures are expected to be entirely appropriate to the industry and satisfactory to the Bank.
Manufacturing.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.