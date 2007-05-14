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IRISH SCHOOLS INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
94.162.655,74 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 94.162.655,74 €
Bildung : 94.162.655,74 €
Unterzeichnungsdatum
2/06/2010 : 44.172.995,74 €
9/11/2012 : 49.989.660 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB stellt 50 Mio EUR für den Bau von acht irischen Schulen bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/06/2010
20060487
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Irish Schools Investment Programme (PPP)
Department of Education and Science
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 200 million.
Approximately EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The programme is for the design, build, finance and operation of 23 post-primary and 4 primary schools.

The Irish Schools Investment Programme (PPP) meets the Bank's priority lending objectives. It has clear links to several EU priority action programmes related to the development of human capital, i2i, education and training, regional development, and social and economic cohesion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Council Directive 85/337/EEC as amended by 97/11EC on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically mention education activities, though as an urban development, Appendix II of the Directive could apply. Outline planning approval has been obtained for the four schools in the first bundle

The 27 schools to be procured will be grouped into "Bundles" with each Bundle individually procured as a Public Private Partnership (PPP) project. The notice of Invitation to Pre-qualify for the first bundle of schools was published in the OJEU on September 27, 2006 in line with EU Directive 2004/18/EC and using a negotiated procedure.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen