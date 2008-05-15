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LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.185.660.108 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 1.185.660.108 €
Verkehr : 1.185.660.108 €
Unterzeichnungsdatum
16/06/2011 : 200.000.000 €
16/06/2011 : 200.000.000 €
16/06/2011 : 385.660.108 €
16/06/2011 : 400.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: LGV Sud Europe Atlantique zwischen Tours und Bordeaux – RFF und VINCI unterzeichnen Konzession für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke - Höchstes Darlehen der EIB in Frankreich: 1,2 Mrd EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/06/2011
20060466
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LGV Sud Europe Atlantique
Réseau ferré de France
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 600 million for the senior debt and EUR 200 million for the LGTT
Around EUR 7.2 billion (including network improvements carried out by RFF)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction of approx. 300 km of high-speed railway line between Tours and Bordeaux.

The project will establish high-speed passenger rail services enabling major time savings, with the potential knock-on effect of diverting a sizeable chunk of road and air traffic to the rail network, which will have a positive impact on the environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls within the categories listed in Annex I to Directive 97/11/EC and has therefore been subject to an environmental impact assessment (EIA) in accordance with French administrative procedures, which fully incorporate Community legislation.

The consultation process to award the concession for the new line was launched with the publication of the tender notice in the Official Journal of the European Union. Three candidates were pre-selected and the consultation documents were sent to them in February 2008.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: LGV Sud Europe Atlantique zwischen Tours und Bordeaux – RFF und VINCI unterzeichnen Konzession für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke - Höchstes Darlehen der EIB in Frankreich: 1,2 Mrd EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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