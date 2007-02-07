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ALTO MINHO PARQUES EOLICOS

Unterzeichnung(en)

Betrag
162.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 162.500.000 €
Energie : 162.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2007 : 162.500.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Februar 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2007
20060458
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Alto Minho Parques Eólicos
The promoter is a private group, which engages in independent power generation from renewable resources.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
To be determined.
EUR 330 million indicatively.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the installation of five large scale wind farms (capacity between 32 MWe and 64 MWe) geographically dispersed, with a total capacity of c. 240 MWe.

The project will support EU and national objectives to increase the proportion of electricity consumption generated from renewable sources in Portugal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by the Directives 97/11/EC and 2003/35/EC) on Environmental Impact Assessment (EIA). The project is designed to meet all relevant environmental laws and regulation.
http://www.iambiente/IPAMB_DPP/avaliacao/aia_aval.asp

Contracts for the implementation of the wind farms included in the project will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation.
http://ted.europa.eu/

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen