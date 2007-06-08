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RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/10/2008 : 150.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) -
Related public register
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - Link to Promoter's website for environmental documentation
Related public register
18/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - ESIA, NTS and Stakeholder Engagement Plan (Ukrainian)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2008
20060447
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE
Ukrenergo NEK GP
25, Kominternu Street,
01032, Kyiv, Ukraine
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 350 km long 750 kV AC transmission line from Rivne in north-western Ukraine to Kiev in central Ukraine and a 135 km-long diversion of the existing Khmelnitska to Chernobyl power line into the Kiev substation, extension of Kiev substation and two 60 km, 330kV lines connecting Kiev substation to 330 kV network. The project would constitute a major electricity backbone link from the Kiev area to western Ukraine, ultimately connecting to the Trans-European Energy Networks (TEN-Es).

The aims of the project are: to reinforce the transmission network, to use the generation capacity more economically, to enable Ukraine to improve its participation in the European energy markets, to reduce losses and facilitate lower carbon emissions and to enhance the security of supply to the Kiev city area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its size and technical characteristics, the project, if located within the EU, would fall under Annex I of Directive 97/11/EC and would thus require an Environmental Impact Assessment (EIA). An EIA in line with EU requirements, including public consultation, was completed in 2007 for the 350 km long 750 kV transmission line from Rivne to Kiev and the 135 km long diversion of the existing Khmelnitska to Chernobyl power line into the Kiev substation. The promoter is preparing an EIA in line with EU requirements, including public consultation, for the other components of the project and is expected to be completed before start of the works for these components.

The Bank will require the promoter to ensure that all supply contracts financed by the Bank will be established in compliance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

Electricity

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - Link to Promoter's website for environmental documentation
18/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - ESIA, NTS and Stakeholder Engagement Plan (Ukrainian)
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) -

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - Link to Promoter's website for environmental documentation
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53714982
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20060447
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - ESIA, NTS and Stakeholder Engagement Plan (Ukrainian)
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2014
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53723386
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20060447
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - Link to Promoter's website for environmental documentation
Related public register
18/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - ESIA, NTS and Stakeholder Engagement Plan (Ukrainian)
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Übersicht
RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE
Datenblätter
RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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