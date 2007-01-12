Optimierung Abfallverwertung

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Project relates to the extension of an existing, large-scale municipal solid waste incineration plant with two units and a capacity of 300,000 tonnes pro year. The expansion with a third unit will provide an additional treatment capacity of around 225,000 tonnes a year.
The Project will contribute to meeting the national and EU objectives of avoiding the landfill of biodegradable waste. It enables the rational recovery and use of energy from waste incineration through the production of steam for use in an existent adjacent conventional steam cycle power plant.
The Project is subject to an EIA according to Annex I of the Directive 85/337/EC amended 97/11/EC and 2003/35/EC. The Project will be designed in accordance with EU Directive 2000/76/EC (incineration of waste) and Best Available Technologies will be applied. Art 6(3) of the "Habitats" Directive 92/43/EEC in relation to any diverse impact on nature conservation sites (Natura 2000 protection sites) will be implemented.
Procedures for supply of works, equipment and services will follow the requirements as applicable per EU Directives on procurement and national legislation.
Solid waste treatment.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.