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OPTIMIERUNG ABFALLVERWERTUNG

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 60.000.000 €
Energie : 12.000.000 €
Müllbeseitigung : 48.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/03/2009 : 6.000.000 €
26/09/2007 : 6.000.000 €
26/09/2007 : 24.000.000 €
5/03/2009 : 24.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Januar 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/09/2007
20060437
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Optimierung Abfallverwertung
AVN Abfallverwertung Niederösterreich Ges.m.b.H., which is 100% owned by ENV Energie-Versorgung Niederösterreich AG.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 65 million.
Around EUR 130 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project relates to the extension of an existing, large-scale municipal solid waste incineration plant with two units and a capacity of 300,000 tonnes pro year. The expansion with a third unit will provide an additional treatment capacity of around 225,000 tonnes a year.

The Project will contribute to meeting the national and EU objectives of avoiding the landfill of biodegradable waste. It enables the rational recovery and use of energy from waste incineration through the production of steam for use in an existent adjacent conventional steam cycle power plant.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Project is subject to an EIA according to Annex I of the Directive 85/337/EC amended 97/11/EC and 2003/35/EC. The Project will be designed in accordance with EU Directive 2000/76/EC (incineration of waste) and Best Available Technologies will be applied. Art 6(3) of the "Habitats" Directive 92/43/EEC in relation to any diverse impact on nature conservation sites (Natura 2000 protection sites) will be implemented.

Procedures for supply of works, equipment and services will follow the requirements as applicable per EU Directives on procurement and national legislation.

Kommentar(e)

Solid waste treatment.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen