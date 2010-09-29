AVE Valladolid – Burgos

Übersicht
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
The project consists of the financing of high-speed infrastructure between Valladolid and Burgos. The total length of the new line is approximately 105 km (excluding the Burgos bypass).
The project forms part of the Spanish high-speed North-west corridor, running from Madrid – Valladolid to the main cities of the regions of Castilla y Leon, Basque Country and towards French border.
According to EU Directive 85/337/EEC amended by 97/11/EC and 2003/35/EC, the project falls into the Annex I category and therefore an EIA is mandatory. Compliance with national and EU environmental legislation as well as potential impacts on Natura 2000 network will be verified during appraisal. Environmental approval for the project (Declaración de Impacto Ambiental – DIA) was given on the 14 July 2006 by the Ministry of Environmental Affairs.
The project planning predates the SEA Directive 2001/142/EC.
The promoter has complied with the requirement of publication of tender notices both in the National and EU Official Journal for all the contract notices and all the contract awards (covering design, construction and works supervision contracts) for the Project up to the moment and is expected to do so in the remaining contracts to be procured.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.