Helsinki-Vantaa Airport II

Übersicht
The project concerns the extension of Helsinki-Vantaa Airport's international terminal, development of a new baggage-handling centre and construction of associated airside and landside infrastructure.
Helsinki-Vantaa Airport provides an important gateway to Finland for travellers from Europe and the rest of the world. To accommodate expected future traffic growth, the promoter wishes to expand the airport's capacity, amongst others by an extension of the international terminal and the implementation of a new baggage-handling centre.
The project is classified under Annex II of Council Directive 85/337 as amended by Directive 97/11/EC, thus requiring a decision by the competent authority whether or not formal Environmental Impact Assessment process is required. The Bank will review the decision taken by the competent authority. The project represents a relatively modest incremental increase in passenger capacity for the terminal and is unlikely to have significant environmental impact.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement Directive (2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate and will examine the procurement procedures during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.