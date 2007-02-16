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AMBATOVY NICKEL PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
247.013.955,39 €
Länder
Sektor(en)
Madagaskar : 247.013.955,39 €
Industrie : 247.013.955,39 €
Unterzeichnungsdatum
22/08/2007 : 3.461.534,26 €
22/08/2007 : 97.145.075,37 €
22/08/2007 : 146.407.345,76 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Februar 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/08/2007
20060398
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ambatovy Nickel project
Ambatovy Minerals SA and Dynatec Madagascar SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approx EUR 200 - 230 million.
Approx EUR 2 315 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development and operation of a new large-scale open pit lateritic nickel ore mine, construction and operation of a 220km slurry pipeline for transporting fine ore, and a hydrometallurgical processing plant and refinery.

Production of 60 000 t/y nickel metal and 5 600t/y cobalt.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An extensive Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) has been completed by independent consultants, and has been submitted to Government and approved. An addendum has been produced and submitted for the slurry pipeline route.

The EPCM contract has been awarded following international negotiations with the few engineering companies able to carry out such a project. The individual contracts will be awarded following international negotiation.

The sponsor is a private company operating in the mining sector: the procedures followed are in compliance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

Mining and Quarrying

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Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Photogallery

Development of open pit nickel mine in Moramanga and hydrometallurgical processing unit in Taomasina, Mauritania
Ambatovy Nickel Project
©Ambatovy
Development of open pit nickel mine in Moramanga and hydrometallurgical processing unit in Taomasina, Mauritania
Ambatovy Nickel Project
©Ambatovy
Development of open pit nickel mine in Moramanga and hydrometallurgical processing unit in Taomasina, Mauritania
Ambatovy Nickel Project
©Ambatovy
Development of open pit nickel mine in Moramanga and hydrometallurgical processing unit in Taomasina, Mauritania
Ambatovy Nickel Project
©Ambatovy
Development of open pit nickel mine in Moramanga and hydrometallurgical processing unit in Taomasina, Mauritania
Ambatovy Nickel Project
©Ambatovy

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen