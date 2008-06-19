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BAHIA DE BIZKAIA LNG TERMINAL-II-TEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
64.976.397,73 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 64.976.397,73 €
Energie : 64.976.397,73 €
Unterzeichnungsdatum
20/03/2013 : 64.976.397,73 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juni 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/03/2013
20060390
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bahia de Bizkaia LNG Terminal – II - TEN
Bahia de Bizkaia Gas SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project cost.
Approximately up to EUR 190 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the expansion of the existing LNG regasification terminal in the port of Bilbao by a third LNG storage tank (of a size of 150000 m3) and by two vaporisers (sea water).

The new installations will form an integral part of the terminal and will raise its regasification capacity by 400000 Nm3/h. The project is in line with European policy objectives to expand and diversify sources of energy supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The planned expansion of the terminal was identified by the promoter and the competent authority to classify under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC and its amendments. It was screened for potential impacts on the environment according to stipulations of the directive, and the competent authority decided subsequently that an EIA is not required. The decision was made public in the ‘Boletín Oficial del Estado’ in 9/2007. The existing LNG terminal was subject to an EIA, the approval of which was published in December 2000.

The promoter informed that a procurement notice was advertised in the EU Official Journal with the objective to establish a list of pre-qualified contractors for an EPC contract. Tendering among the qualified contractors is in progress at present.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen