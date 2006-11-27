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CENTRICA CCGT POWER GENERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
220.572.016,76 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 220.572.016,76 €
Energie : 220.572.016,76 €
Unterzeichnungsdatum
1/06/2007 : 220.572.016,76 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 November 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/06/2007
20060384
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Centrica CCGT Power Generation
Centrica plc
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 150 million.
Around GBP 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 840MW gas-fired combined cycle power station as well as associated gas pipeline and electricity transmission infrastructure.

Installation of a modern power generation unit with high energy efficiency and low environmental impact to improve the energy demand/supply balance.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex 1 of Directive 97/11/EC and has undergone a full EIA procedure, including public consultation. This procedure has been completed and the competent authority issued the development consent with a number of conditions, which will be implemented by the promoter.

The turn-key contract for design and execution of the power plant was published in the OJEU for tendering under a negotiated procedure.

Kommentar(e)

Electricity, Gas and Water Supply

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen