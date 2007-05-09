GATE LNG TERMINAL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Koninklijke Vopak
Rotterdam
(contact: Marlies Janssen)
- Gasunie
Groningen
(contact: Janneke Hermes)
The project concerns the construction of a new Liquefied Natural Gas (LNG) import terminal in the Port of Rotterdam. It will be located on the reclaimed Maasvlakte industrial area, adjacent to the existing Maasvlakte Oil Terminal close to the port entrance.
The project will increase EU gas import capacity and contribute to meeting the gap resulting from growing demand and declining indigenous gas production. It will also enhance the security of supply by allowing imports from a growing number of LNG producing countries.
The promoter has carried out an EIA in line with the requirements of EU directive (85/337/EC) and obtained the relevant environmental permit.
The promoter follows the requirements of the procurement directive EC/2004/17 for public undertakings operating in the gas sector. The project will be implemented under a fixed lump sum EPC contract that will be awarded after restricted international tendering of pre-qualified companies. A pre-qualification notice was published in the OJEU in July 2006.
Regasification of natural gas.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.