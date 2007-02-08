PEFF-UGANDA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Credit line providing long-term funds in Shillings and foreign currencies to selected intermediary banks to finance small and medium sized private investment projects; guarantee window for credit risk sharing on selected sub-borrowers.
The purpose is to support investment projects for the expansion, diversification, modernisation or start-up of enterprises, through financing loans and leasing transactions with a maturity matching the economic lifetime of assets. The credit line addresses the lack of long-term resources in the Ugandan financial markets.
The intermediaries will assess environmental risks and mitigating measures as part of their regular project appraisal and will ensure compliance of projects to be financed with Ugandan environmental standards controlled by the competent authority (NEMA).
Assets to be financed will be procured on a competitive basis taking into account relevant market practice as well as the nature and size of the goods considered.
Agro-industry, fishing, mining and quarrying, construction, food processing, manufacturing, tourism (or services related to these sectors), healthcare and education.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.