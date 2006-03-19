TES - THERMAL POWER PLANT SOSTANJ

Übersicht
The project concerns the construction of a state-of-the-art lignite-fired cogeneration power plant and associated infrastructure in the city of Šostanj.
The project would help finance the modernisation and expansion of the Slovenian electricity generation. It would largely replace inefficient lignite-fired generating units (410 MW), cater for electricity demand growth and supply the local district heating system.
The project would provide environmental benefits by replacing old energy-inefficient units and assist TEŠ in complying with the EU atmospheric emission rules. The project’s high generating efficiency and modern flue gas cleaning equipment would minimise the environmental impacts of lignite combustion. The project would replace existing lignite-fired generating capacity at the same location, using the same quantity of fuel, and it would not increase the overall emissions of CO2. It would however contribute, through more efficient generation, to a reduction of 30% in the carbon intensity of electricity currently produced from lignite at this site.
Tender notices comprising contracts for the implementation of the project are or will be published according to the relevant applicable EU procurement Directive 2004/17.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.