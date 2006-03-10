Dublin Airport Development - TEN

Übersicht
Expansion of existing terminal and airside capacity, pier and road network development at Dublin Airport, to include extensions to existing terminal facilities, a new pier, new apron capacity, additional car parking and an upgraded road network.
Dublin Airport is an international connecting point on the TEN-T, making it eligible for finance under one of EIB's priority lending objectives. The projects are part of the masterplan for Dublin Airport and are aimed at reducing passenger congestion in the existing terminal building, providing additional pier capacity and improving aircraft handling on the ground.
A number of the major project components are classified under Annex II of Council Directive 85/337 as amended by Directive 97/11/EC, thus requiring a decision by the competent authority whether or not formal Environmental Impact Assessment (EIA) process is required. The planning approvals procedure for the terminal extension is ongoing following an appeal to the national planning authority by the Portmarnock Community Association on 15 may 2007. The Bank will require the promoter to provide a copy of the final planning approval for the terminal extension component.
The Promoter has confirmed that all contracts have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement Directive (2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.