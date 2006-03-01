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DUMFRIES & GALLOWAY SCHOOLS PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
79.252.756,22 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 79.252.756,22 €
Bildung : 79.252.756,22 €
Unterzeichnungsdatum
8/01/2008 : 79.252.756,22 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 August 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/01/2008
20060301
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Dumfries and Galloway Schools PPP
Dumfries & Galloway Council
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 75 million (EUR 111 million).
Approximately GBP 120 million (EUR 178 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is for the construction and refurbishment of ten schools in Dumfries and Galloway and the provision of facilities management services.

The Dumfries & Galloway Schools PPP project matches closely with the Bank's priority lending objectives. It has clear links to several EU priority action programmes related to the development of human capital, lifelong learning, regional sustainability, employment, and social and economic cohesion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is consistent with EU environmental policy. In principle, the project is not covered by Directive 97/11/EC Annex II, but once the final proposal is known, this may need to be reviewed.

The project concerns works and services under a DBFO contract. EU directives require the concession to be tendered under public procurement rules (Directive 93/38/EEC applies). The project is being internationally competitively tendered through a negotiated procedure following OJEU publication 2006/S21-023502.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen