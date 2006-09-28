Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ENVIRONMENTAL PROGRAMME LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Israel : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2006 : 200.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Vizepräsident De Fontaine Vive in Israel: Europäische Investitionsbank (EIB) nimmt ihre Finanzierungstätigkeit in Israel nach 11 Jahren wieder auf

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 September 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2006
20060285
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Environmental Programme Loan
Ministry of National Infrastructures
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 500 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Five-year investment programme in the field of wastewater collection and treatment.

The project seeks to improve the treatment ratio and the treatment quality of waste water throughout Israel.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Permission procedures for water projects in Israel are sufficiently in line with EU standards. EIA guidelines emulate EU law. The state of Israel prepared maps of areas of specific environmental interest and especially sensitive areas. Planning procedures consider these areas and appropriate impact mitigation measures are in place.

The project concerns works and public services in the wastewater sector. EU directives (if applicable) would require works, services and supplies to be tendered under public procurement 2004/18/EC. Depending on the size of the projects they will have to be internationally and competitively tendered. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

Environment.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Vizepräsident De Fontaine Vive in Israel: Europäische Investitionsbank (EIB) nimmt ihre Finanzierungstätigkeit in Israel nach 11 Jahren wieder auf

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Vizepräsident De Fontaine Vive in Israel: Europäische Investitionsbank (EIB) nimmt ihre Finanzierungstätigkeit in Israel nach 11 Jahren wieder auf
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen