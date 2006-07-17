Tranvia de Valencia - Linea T2

Übersicht
Construction of the tramway network Line T2, running North-South in the city of Valencia.
The project will increase reliability and public transport service comfort. Living conditions in the areas where the project is being implemented will be improved due to a better accessibility for a considerable number of citizens and the reduction of urban pollution.
The project falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by Directive 97/11/EC). In general, the project's significant enhancement in the Valencia public transport network is expected to reduce pollutant emissions, have a positive effect on the environment and the quality of life of the inhabitants of the city and their surroundings areas.
Due to the predominantly urban characteristics of the project, environmental impacts are expected to be limited and Natura 2000 areas unlikely to be affected. However, all these aspects will be checked during appraisal.
The promoter is subject to, and follows, EU Directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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