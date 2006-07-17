Tranvia de Valencia - Linea T2

The project falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by Directive 97/11/EC). In general, the project's significant enhancement in the Valencia public transport network is expected to reduce pollutant emissions, have a positive effect on the environment and the quality of life of the inhabitants of the city and their surroundings areas.



Due to the predominantly urban characteristics of the project, environmental impacts are expected to be limited and Natura 2000 areas unlikely to be affected. However, all these aspects will be checked during appraisal.