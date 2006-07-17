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TRANVIA DE VALENCIA - LINEA T2

Unterzeichnung(en)

Betrag
161.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 161.000.000 €
Verkehr : 161.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2008 : 50.000.000 €
26/05/2010 : 111.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Europäische Investitionsbank stellt 1,275 Mrd EUR für Projekte im Raum Valencia bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juli 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2008
20060280
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tranvia de Valencia - Linea T2
Comunidad de Valencia (CAV)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 225 million.
EUR 450 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of the tramway network Line T2, running North-South in the city of Valencia.

The project will increase reliability and public transport service comfort. Living conditions in the areas where the project is being implemented will be improved due to a better accessibility for a considerable number of citizens and the reduction of urban pollution.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by Directive 97/11/EC). In general, the project's significant enhancement in the Valencia public transport network is expected to reduce pollutant emissions, have a positive effect on the environment and the quality of life of the inhabitants of the city and their surroundings areas.

Due to the predominantly urban characteristics of the project, environmental impacts are expected to be limited and Natura 2000 areas unlikely to be affected. However, all these aspects will be checked during appraisal.

The promoter is subject to, and follows, EU Directives.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen