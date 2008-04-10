INGA POWER REHABILITATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
DRC Government / SNEL
Contact point: Mr Yengo Massampu, Director General, SNEL
The project consists of the rehabilitation of the existing Inga Power plants and associated transmission and distribution infrastructure in the Kinshasa region and Katanga. These will include inter alia the construction of a new transmission line between Inga and Kinshasa and the rehabilitation of 3 sub-stations in the Katanga region.
The Government and SNEL want to increase the reliability and quantity of supply of electricity from Inga for both export and domestic markets.
The project has been subject to Environmental and Social Impact Assessment procedure, acceptable to the financing institutions, including the EIB. The promoter has set up a specific Environmental and Social Management Unit to monitor the impacts of the project. Overall, the environmental risk management of the project is acceptable.
The Bank will require that the procurement of Bank-financed contracts be done according to the Bank’s Guide to Procurement. The other contracts (expected to be financed in parallel by WB and AfDB) will be purchased according to the respective rules of these institutions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.