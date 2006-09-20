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DEXIA CREDIOP ENVIRONMENT PG XIII

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2006 : 150.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 September 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/09/2006
20060263
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Dexia Crediop Infrastructure Global Loan XIII
Dexia Crediop SpA, the Italian subsidiary of the Dexia group specialised in financing of infrastructures, utilities and public works.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million.
Not Applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan for the financing of small and medium-sized infrastructure investments promoted by local authorities as well as other public and private entities. At least 70% will be utilised in favour of investments in the environment sector (including water, waste management, renewable energies and urban rehabilitation schemes).

To sustain small and medium-sized infrastructure projects of regional development or Community interest throughout Italy. Projects in regional development areas are expected to account for some 50% of allocations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Complying with EU and national legislation on environmental protection.

Complying with EU procurement procedures.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen