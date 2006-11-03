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EBERSPAECHER AUTOMOTIVE RDI (SFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2006 : 10.000.000 €
14/12/2006 : 20.000.000 €
25/01/2007 : 30.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 November 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2006
20060257
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Eberspächer Automotive RDI (SFF)
J. Eberspächer GmbH & Co. KG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million.
Up to EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of RDI projects on automotive components, namely targeted at reducing vehicle emissions, carried out at the existing R&D centre of Eberspächer in Esslingen, near Stuttgart (Germany).

The project aims at improving the Promoter’s innovation capacity, thereby impacting positively on its international competitiveness. The project should thus contribute to the recommendations of the European Council in Lisbon (i2i, creation and diffusion of R&D).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Given the characteristics of the project, it is deemed likely that the competent authority will decide on the basis of Annex III of the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC that no formal EIA is required. This will be confirmed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

Automotive Supplier Industry

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen