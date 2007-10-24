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PORT AUTONOME DE POINTE NOIRE

Unterzeichnung(en)

Betrag
29.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kongo : 29.000.000 €
Verkehr : 29.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2009 : 29.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2009
20060251
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Port Autonome de Pointe Noire (PAPN)
Port Autonome de Pointe Noire (PAPN)
Contact : M. J. M. Aniélé, Directeur Général
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
The EIB loan would amount to a maximum of around EUR 20 million.
The total project cost would be EUR 96 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose of the project is to upgrade key port infrastructure and adapt it to the growth in container traffic.

The project will help to reduce handling and stopover costs and increase the port's capacity and traffic.
The enhanced performance of PAPN will also have a positive impact on the economic activity of the country and sub-region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In Europe, such a project would be subject to an environmental impact assessment (EIA) in line with EU Directive 97/11. An EIA was conducted in accordance with the directives and the recommendations for this type of project by the main international institutions including the World Bank. It covers both the impact of work related to the project and that of the port's operation under normal conditions. The appraisal will check that the EIA was carried out in accordance with the European directives.

The main civil engineering contract(s) is (are) subject to international tendering with pre-qualification (restricted procedure), notice of which will be published in the Official Journal of the European Union (OJEU). The appraisal will check that the contracts for this project are let in accordance with the Bank's procurement procedures.

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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen