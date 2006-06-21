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FORD OTOSAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
95.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 95.000.000 €
Industrie : 95.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/06/2007 : 20.000.000 €
14/06/2007 : 30.000.000 €
6/03/2007 : 45.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/03/2007
20060250
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ford Otosan
Ford Otosan A.Ş.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Approximately EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises new product development and capacity expansion at Ford Otosan’s plants in Kocaeli and Inönü.

The project is intended to boost the production and sale of Ford Otosan’s commercial vehicles in Turkey and Europe, and will contribute to the development of the Turkish economy and the country's EU accession process.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It is anticipated that no EIA is required for this project, taking into account the fact that it entails a modest expansion of an existing facility. Ford Otosan’s environmental procedures will be verified during appraisal.

EU procurement legislation does not apply to the project. The Promoter’s procurement procedures will be discussed during appraisal.

Kommentar(e)

Manufacturing

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen