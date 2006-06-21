Hellenic Education II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
School Buildings Organisation S.A.
Contact: Mr S. Agiassoglou (General Manager)
The proposed project comprises the construction and refurbishment of approximately 230 school units, including investments in necessary equipment, and construction of new multiple use assembly halls. It also includes the asbestos decontamination and the structural reinforcement against earthquake damage of identified school buildings.
The project mainly aims at reducing the double shifting and upgrading the primary and secondary school estate throughout the country. The provision of modern facilities will enhance the quality and effectiveness of education. Furthermore, the successful implementation of the project is expected to generate educational benefits by improving the learning environment and providing modern teaching facilities in terms of infrastructure and tools/equipment.
In principle, Council Directive 97/11/EC on Environmental Impact Assessment does not specifically cover educational activities, leaving it at the discretion of the responsible national authorities to request an EIA. Thus, on the basis of the location and scale of the works involved, environmental impact studies may be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary. The project has an overall positive environmental impact.
Project components have been or will be procured in accordance with applicable EU procurement legislation, with publication in the OJEU as required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.