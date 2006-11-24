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ANTALYA LIGHT RAIL TRAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
59.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 59.500.000 €
Verkehr : 59.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2008 : 19.000.000 €
18/07/2007 : 40.500.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: Unterstützung für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Antalya

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 November 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/07/2007
20060238
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Antalya Light Rail Train
Antalya Buyuksehir Belediyesi - Antalya Greater Municipality.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million.
EUR 122 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of an 11 km double-track tramway system with 16 stations including a depot, maintenance shops and yards. The project is designed to satisfy passenger demands estimated by the Transportation Master Plan for the year 2020, which is estimated to be up to 14,200 passengers/hour/direction.

Transport throughout the municipality of Antalya is currently road-based, comprising public buses, minibuses, taxis and private cars. By developing a rail-based system, the municipality aims to improve the quality and enhance the attractiveness of its public transport services. The main economic benefits of the project are expected to be lower levels of road accidents, travel-time savings, reduction in fuel consumption and vehicle usage costs, and reduction in pollution.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank’s Environmental Statement 2004 states that “The EIB ensures that all projects it finances […] comply with the EU’s Directive on Environmental Assessment.” Within the EU, the project would be considered to fall within the scope of Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) and it would therefore be for the competent authority to decide whether an EIA was required. During the appraisal, the Bank will therefore investigate the screening process applied to this project and, if an EIA is required, will ensure that environmental studies and public consultation for the project comply with EU Directives.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

Urban Transport.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: Unterstützung für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Antalya

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Türkei: Unterstützung für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Antalya
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen