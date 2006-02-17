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SISECAM GLASS MANUFACTURING AND R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 55.000.000 €
Industrie : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/03/2007 : 55.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB finanziert Vorhaben in der türkischen Glasindustrie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Oktober 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/03/2007
20060217
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sisecam Glass Manufacturing and R&D
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 55 million.
Up to EUR 125 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operations of a second float-glass manufacturing line and an auxiliary coating line in Yenisehir, as well as Sisecam’s R&D-activities in glass technology.

The new float line will increase the existing production capacity of the group to meet the rapidly growing demand for flat glass in Turkey. The coating line particularly addresses the growing segment demand for energy efficient glass. Sisecam’s Research and development projects, finally, target the increase, the efficiency and quality of the company’s production and products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An EIA has already been performed for the coating line and is underway for the float line, which will be verified during appraisal.

This private company operates in a liberalised sector open to competition (glass manufacturing) and even if located in the EU would not be subject to EU procurement Directives. It is expected to purchase its main equipment and services for the project, amongst the few specialised international engineering companies, using negotiated procedures. This procedure, which is usual and best practice in this industry, would be in the best interests of the project and is therefore in line with the Bank’s procurement policy.

Kommentar(e)

Glass Manufacturing.

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EIB finanziert Vorhaben in der türkischen Glasindustrie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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