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MALAWI PERI-URBAN WATER & SANITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.750.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 15.750.000 €
Wasser, Abwasser : 15.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2008 : 15.750.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Europäische Union und Europäische Investitionsbank finanzieren Wasser- und Abwasserprojekt für eine Million Menschen in Malawi

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2008
20060201
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Malawi Peri-Urban Water and Sanitation
Blantyre Water Board, Blantyre 3, MalawiLilongwe Water Board, Lilongwe, Malawi
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 16 million.
EUR 32 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Assist Blantyre and Lilongwe Water Boards (Malawi) to provide basic water services to low income areas of both cities and improve their efficiency. Project approved by the ACP EU Water Facility (2nd call) for a grant, with the EIB as applicant.

Assist Blantyre and Lilongwe Water Boards (Malawi) to provide basic water services to low income areas of both cities and improve their efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed works concern the rehabilitation of existing water intake and transmission facilities and are unlikely to cause significant impact on the environment.

All contracts will be procured under EIB procurement rules.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Europäische Union und Europäische Investitionsbank finanzieren Wasser- und Abwasserprojekt für eine Million Menschen in Malawi

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Photogallery

Improvement and extension of water and sanitation infrastructure in Malawi’s two largest cities, Lilongwe and Blantyre
Malawi Peri-Urban Water & Sanitation
©EIB
Improvement and extension of water and sanitation infrastructure in Malawi’s two largest cities, Lilongwe and Blantyre
Malawi Peri-Urban Water & Sanitation
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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