First Bank of Nigeria

Unterzeichnung(en)
Übersicht
This project involves a loan to FBN of up to EUR 50 million. It aims at supporting the development of FBN, in particular with regard to (i) the implementation of its retail strategy, (ii) the reinforcement of its position in the corporate banking market and potentially (iii) the development of regional synergies. FBN, thanks to its unique position, is going to be a leading actor in financial deepening and economic integration in West-Africa.
Despite improvements in the Nigerian economic environment over the last couple of years, local banks continue to experience constraints in their access to long term resources. This operation will give FBN access to a source of stable long-term finance in hard currency, which it needs to implement its ambitious strategies. It will also contribute as a catalyst to increasing the flow of long-term private funding into the banking sector.
Investors in Nigeria are required to respect the national legislation on the matter. FBN recognises that environmental risks have to be part of the standard risk assessment procedures and have to be adequately and appropriately addressed. It verifies in its appraisal of projects that companies have received the necessary licenses and performed an EIA when required.
FBN will ensure that equipment, works and services to be financed under this operation will be procured at the most advantageous prices, having regard to quality and efficiency, and that an open international bidding procedure will be followed where appropriate.
Financial Intermediation
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.