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STATENS SERUM INSTITUT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
32.194.886,38 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 32.194.886,38 €
Gesundheit : 32.194.886,38 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2006 : 32.194.886,38 €
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Dänemark: 240 Mio DKK für die Impfstoffherstellung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Dezember 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2006
20060195
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Statens Serum Institut II
Statens Serum Institut (“SSI”), Copenhagen.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to DKK 252 million (EUR 33.8 million).
Approximately DKK 505 million (EUR 67.7 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a multi-purpose production facility for vaccines and diagnostics at Statens Serum Institut.

The project will increase SSI’s existing capacity for the development and production of vaccines and the carrying out of associated R&D.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will not materially change current practice within the dedicated vaccine producing area. Other related activities will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants and clinical centres; an EIA is therefore not explicitly required under EU Directive 97/11. The promoter’s general compliance with environmental regulations whether the authorities have requested an EIA for the new facility will be verified during appraisal.

The promoter is a State-owned enterprise and, as such, the following EC Directives on procurement apply: Directive 92/50 on service supply, Directive 93/37 on public works and Directive 93/96 on goods supply. Procedures for procuring specialised equipment and external services will be verified during appraisal.

Kommentar(e)

Pharmaceutical.

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Dänemark: 240 Mio DKK für die Impfstoffherstellung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen