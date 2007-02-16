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MALAWI GLOBAL LOAN III

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 15.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/06/2008 : 15.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Februar 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/06/2008
20060177
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Malawi Global Loan III

First Merchant Bank Ltd
National Bank of Malawi
Stanbic Bank Ltd

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit in USD to be onlent by the participating banks in the form of term loans or leases. Investments in the range of EUR 50,000 to EUR 3,000,000 can be considered under the facility.

Improve the availability of long term funding in USD to small, medium-sized and large companies through the intermediary banks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investors in Malawi are required to respect the national legislation on the matter. The selected banks do recognise that environmental risks have to be part of the standard risk assessment procedures.

The legal documentation will oblige the intermediary bank to ensure that any procurement procedures are done in accordance with EIB Guidelines.

Kommentar(e)

Investments can be from agriculture and agro processing, horticulture, tourism, mining, and infrastructure sectors as well as social sectors such as education and health, and linked services industries.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen