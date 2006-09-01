A2A RISPARMIO ENERGETICO

Übersicht
The project comprises a 3-year programme of investments for the upgrade and expansion of electricity, gas and district heating networks and involves the replacement and reinforcement of mainly underground distribution assets throughout the city of Milan and surrounding areas.
The proposed investments are aimed at reducing losses and improving the safety and reliability of gas, heating and electricity supply networks allowing significant energy savings and, as an additional benefit, improving compliance to meet new environmental and technical standards. Furthermore, they will allow the replacement of older equipment and an increase in network capacity required for new connections.
By virtue of their technical characteristics, project schemes fall under Annex II of the Environmental Directive 85/337/EEC (as amended by 97/11/EC), leaving it to the regional competent authority to decide whether an EIA would be required. Given that investments comprise the upgrade and expansion of existing distribution networks in urban areas, it is unlikely that any of the sub-projects of the promoter’s investment programme would require EIAs or affect sites of special interest (Natura 2000 sites): this aspect will be confirmed during appraisal. Overall, the environmental impact will be mainly limited to physical disruption of underground construction works.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 93/38/EEC as amended by Dir 2004/17/EC) with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU as and where appropriate. AEM’s procurement procedures will be further evaluated during appraisal including OJEU notices for the project components and national compliance with EU Directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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