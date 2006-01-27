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INFRA SANITARIAS ASTURIAS - CENTRO

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 55.000.000 €
Gesundheit : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/09/2007 : 55.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) für das neue allgemeine Krankenhaus in Mieres

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/09/2007
20060127
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Infraestructuras Sanitarias Asturias Centro
Principado De Asturias (PDA) through the Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, the provider of health services in the Asturias region.
Beneficiaries: Gestion De Infraestructuras Sanitarias Del Principado De Asturias, S.A. (GISPASA), a special purpose vehicle 100% owned by the Principado de Asturias (PDA). GISPASA was created in April 2004 to perform activities related to the provisioning of infrastructures, equipment and services in the health sector for the PDA.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 55 million.
Around EUR 115 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation by GISPASA of a new general hospital (the Nuevo Hospital Vital Alvarez Buylla de Mieres) and seven health day-care centres in the area of Mieres, central Asturias, Spain.

The new hospital will replace older facilities (the old Hospital Vital Alvarez Buylla) in Mieres and it will have some 180 conventional beds. The health day-care Centers will be located in the neighbouring areas of Mieres (Mieres-Sur, Mieres-Norte, Caborana, Felechosa, Pola de Lena, La Cuadriella-Turón and Collanzo), in central Asturias.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Where required, the promoter is expected to respect the norms imposed by the EU Directive 97/11/EC. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been defined as regards environmental protection.

The promoter is required to respect the EU directives as regards invitations to tender.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) für das neue allgemeine Krankenhaus in Mieres

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Spanien: Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) für das neue allgemeine Krankenhaus in Mieres
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen