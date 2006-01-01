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CARIBBEAN DEV BANK IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2006 : 20.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2006
20060101
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Caribbean Development Bank IV
Caribbean Development Bank (CDB)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 20 million in total.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Establishment of a loan guarantee facility of up to EUR 20 million for the purpose of facilitating CDB’s private sector lending operations in sectors eligible under the Cotonou Agreement.

A cross cutting objective of CDB is to develop the private sector with a view to improving the long term productive capacity of the Caribbean. The proposed loan guarantee facility under which the EIB would provide partial guarantees for specific loan operations priced in line with the credit risk policy for the Investment Facility, would be used by CDB to create more headroom for taking on private sector risks, and thus increase its role as financier in this sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

CDB has a well developed set of environmental policies and guidelines based upon multilateral financial institution best practice, with its lending operations supported by highly qualified technical, economic and environmental project staff.

The Bank’s standard procurement guidelines applicable will apply for projects included under the loan guarantee facility.

Kommentar(e)

Financial sector.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen