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AMELIORATION AUTOROUTIERE SUD FRANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2007 : 250.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2007
20060092
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Motorway Upgrading: South of France

Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF)
Société des Autoroutes Estérel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (ESCOTA)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 250 million.
Around EUR 700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises over one hundred motorway schemes aimed at improving road safety and environmental protection throughout the network operated under concession by the ASF Group and bringing 18 tunnels up to current safety standards, in particular on the A8.

The project forms part of the promoter’s ICAS (additional investment in existing motorways) construction programme (included in the 2007-2011 planning contract between ASF and ESCOTA and the Transport Ministry) aimed at upgrading the two companies’ network. The whole of the network forms part of a transport TEN.

Umweltaspekte

Transport projects are subject to the French legislation transposing the corresponding EU directives: SEA (2001/42/EC); EIA (85/337/EEC – 97/11/EC – 2003/35/EC); Habitats (92/43/EEC); and Birds (79/409/EEC – 97/49/EC). As the project promoter is experienced and used to dealing with environmental issues, these should not pose any particular problems. Any motorway schemes likely to have an environmental impact will be subjected to an EIA. The procedures applied will be reviewed at the time of appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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