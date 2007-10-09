AMELIORATION AUTOROUTIERE SUD FRANCE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF)
Société des Autoroutes Estérel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (ESCOTA)
The project comprises over one hundred motorway schemes aimed at improving road safety and environmental protection throughout the network operated under concession by the ASF Group and bringing 18 tunnels up to current safety standards, in particular on the A8.
The project forms part of the promoter’s ICAS (additional investment in existing motorways) construction programme (included in the 2007-2011 planning contract between ASF and ESCOTA and the Transport Ministry) aimed at upgrading the two companies’ network. The whole of the network forms part of a transport TEN.
Transport projects are subject to the French legislation transposing the corresponding EU directives: SEA (2001/42/EC); EIA (85/337/EEC – 97/11/EC – 2003/35/EC); Habitats (92/43/EEC); and Birds (79/409/EEC – 97/49/EC). As the project promoter is experienced and used to dealing with environmental issues, these should not pose any particular problems. Any motorway schemes likely to have an environmental impact will be subjected to an EIA. The procedures applied will be reviewed at the time of appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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