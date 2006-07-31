China Climate Change Framework Loan

Übersicht
The operation would be a large-scale multi-investment scheme under which the Bank could support several individual projects that contribute to the avoidance or reduction of greenhouse gas emissions by the use of renewable energy sources, energy efficiency enhancements, or the capture and use or storage of greenhouse gases, some schemes with the possibility to generate carbon credits.
The overall purpose of the operation is to improve the global environment by supporting projects that help to mitigate climate change. It would support materially the EU-China Partnership on Climate Change, which encompasses the China-EU Action Plan on Energy Efficiency and Renewable Energies and the China-EU Action Plan on Clean Coal.
The operation is aimed at improving the global environment. It could support projects with the potential to generate carbon credits. The schemes to be selected for funding shall comply with relevant EU environmental standards, subject to prevailing conditions, as well as the social safeguards of the Bank. If located in the EU the project schemes would most likely fall under either Annexes I or II of the EIA directive (97/11/EC), which would require, respectively, a mandatory EIA or allow the competent authorities to determine the EIA requirements.
The procurement procedures for the schemes to be financed by the EIB loan shall be in compliance with the EIB Guide to Procurement.
Targeting projects in the energy sector.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.