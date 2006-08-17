Rayners Lane Urban Regeneration

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Project covers social housing demolition, rebuild and up-grade, as well as the construction of a new community centre on the Rayners Lane, a housing estate built in the sixties, the largest in the London Borough of Harrow. The estate was transferred from the Harrow Council to HGL in October 2002 in the framework of a Large Scale Voluntary Transfer. Consisting originally of over 600 housing units, it will be redeveloped ultimately into about 800 units. The programme also includes the construction of a new community centre. In addition, the project will contribute to the achievement of the UK Government’s prescribed “Decent Homes Standard” by the 2010 deadline.
Upgrading the standard of the social housing stock on the Rayners Lane is part of the Borough’s urban regeneration plan, as well as part of the larger housing strategy for West London.
Construction. Urban infrastructure. Urban renewal/regeneration.The investment programme is subject to the environmental requirements of the European Directives as well as of public planning regulations. The project’s impact on the environment should be substantially positive, since it is expected to result in better thermal insulation, asbestos removal, improvement to the construction, and more rational planned use of inner city areas.
Contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC [old Dir 93/36/EEC, 93/37/EEC, 92/50/EEC] or 2004/17/EC [old Dir 93/38/EEC]), with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, where applicable.
Construction.
Urban infrastructure.
Urban renewal/regeneration.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.