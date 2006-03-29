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BOSCH EMISSIONS REDUCTION & SAFETY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 400.000.000 €
Industrie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/05/2006 : 400.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 März 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/05/2006
20060076
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Automotive Emissions Reduction & Safety RDI
A leading European automotive supplier.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a major RDI investment in the area of emission reduction and car safety.

The knowledge generated through the RDI programme has a large spillover potential and is expected to contribute towards the creation of a knowledge-based, competitive European economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An EIA is not required by EU Directive 97/11/EC. The project is unlikely to have any impact on nature conservation sites. The promoter applies stringent Environment, Health and Safety (EHS) policies and has a sound EHS management system. The results of the RDI programme will have positive environmental impact as well as positive social development implications.

EU procurement regulation does not apply to this private industry project.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen