Huntstown 2 Power Plant

Übersicht
Viridian Group PLC (Viridian)
120 Malone Road
BELFAST BT9 5HT
United Kingdom
Attn. Mr Colin Alexander
Group Treasury Manager
The Project comprises the design, construction, commissioning and commercial operation of a 400MWe natural gas fired combined cycle power plant, Huntstown 2.
The Project will:
- install efficient and modern combined-cycle equipment,
- contribute to meeting growing electricity demand,
- deliver electricity to the All-Island Single Electricity Market (SEM).
The Project falls under Annex 1 of the Environmental Impact Assessment (“EIA”) Directive 97/11/EC. A full EIA was carried out in 1999 for the entire Huntstown power plant site comprising Huntstown 1 and Huntstown 2. The new power plant accords with Directive 2001/80/EC on the limitation of emissions of certain pollutants from large combustion plants. The plant is located in an existing industrial area. There are no areas of nature conservation next to the project site.
The Promoter confirmed that the procurement procedures applied to the Project have followed the requirements of the European Procurement Directives with major contracts published in the Official Journal of the EU.
Electricity, Gas and Water Supply
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.