UNITED UTILITIES ELECTRICITY DISTRIB

Unterzeichnung(en)
Übersicht
United Utilities Electricity PLC (UUE)
Dawson House, Great Sankey
Warrington WA5 3LW
United Kingdom
Attn. Mr. Brendan MURPHY
Assistant Treasurer
The Project comprises up to four years of a multi-annual investment programme to renew, reinforce and extend the electricity distribution network to comply with licence obligations, and provide new customer connections.
The project will enable the promoter to cater for demand growth, reduce supply interruptions, and improve the reliability and quality of its electricity distribution network. The project will also improve visual amenity by replacing overhead lines with underground cables in National Parks and Areas of Outstanding Natural Beauty.
The Project falls under Annex II of the Environmental Directive 85/337/EEC as amended by 97/11/EC, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA, or EIAs, would be required. A number of the project schemes address environmental or visual amenity issues. Any requirement by the UK authorities for EIAs will be addressed prior to commencement of works along with other aspects of compliance with applicable national and EU environmental legislation.
The Promoter will ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17), with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU as and where appropriate.
Electricity, gas and water supply
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.