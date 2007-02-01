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HADERA DESALINATION PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Israel : 120.000.000 €
Wasser, Abwasser : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/11/2007 : 120.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Februar 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/11/2007
20060043
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hadera Desalination Plant
Construction and operation of the project has been awarded by the State of Israel to a consortium of IDE Technologies Ltd. and Housing and Construction Holding Co. Ltd.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million.
EUR 269 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a reverse osmosis seawater desalination plant with a production capacity of 100 million m3/year in through a BOT contract.

Increase in Israel's supply of drinking water.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

EU legislation is not applicable to the State of Israel. If it was, the project would fall under Annex I of EIA directive 97/11/EC requiring a full EIA. An EIA has been prepared for the project under Israeli law and complies with the standards of EU legislation.

The project has been competitively tendered through an open, international tender procedure.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

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Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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