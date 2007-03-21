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NDP FRAMEWORK LOAN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 1.300.000.000 €
Gesundheit : 26.000.000 €
Dienstleistungen : 91.000.000 €
Bildung : 130.000.000 €
Stadtentwicklung : 141.570.000 €
Wasser, Abwasser : 260.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 287.430.000 €
Verkehr : 364.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/11/2010 : 26.000.000 €
16/11/2010 : 91.000.000 €
16/11/2010 : 130.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/11/2010
20060030
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NDP Framework Loan II
Government of Slovakia though the Ministry of Finance (Borrower and Payment authority for the EU programmes), the Ministry of Regional Development (central Management Authority responsible for the overall coordination) and other Ministries involved as Management Authorities in the National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007-13.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 15% of the eligible cost
The total cost of the NSRF is estimated at some EUR 11.6 billion, the cost eligible to the Bank's project will be determined during appraisal.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support a number of investment schemes eligible to the Structural Funds and Cohesion Fund grants in the programming period 2007-13. These will be included in the relevant Operational Programmes in the areas of industry, services, transport, environment, local basic infrastructure, research and development, information society and others. Some measures under the Operational Programmes for Bratislava region will be included as well. The project builds upon a similar operation financed by the Bank during the programming period 2004-6.

The project aims at both facilitating and accelerating the implementation of investment schemes responding to EU policy priorities for the further development of the economy and its faster integration into the Union's. Through the support of its technical services, as well as that from Jaspers, Jeremie and Jessica, the EIB group will also give a contribution to the overall programme implementation of the Slovak NSRF.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current environmental impact legislation in the Slovak Republic is based on Law NR SR No. 24/2006 Coll. and reflects relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC).

EU Directives have been, generally, transposed into national Slovak legislation (last amendment by Act No. 25/2006 Coll.). Tenders will be organized in compliance with EU requirements, a precondition for EU grant support. Tender notices (if this is the case) will be published, as appropriate, in the EU Official Journal. Application of EU procedures by the Slovak authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank's services during appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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