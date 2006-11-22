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FLUXYS LNG TERMINAL TEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 85.000.000 €
Energie : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/08/2007 : 85.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - NL
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 85 Mio EUR für Flüssiggas-Terminal der Fluxys LNG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 November 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/08/2007
20060007
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLUXYS LNG Terminal TEN

FLUXYS SA
Avenue des Arts 31
B-1040 Brussels

Mr. R. Sterckx, Financial Manager

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 85 million.
EUR 176 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, construction, commissioning and operation of new storage and re-gasification facilities at the Zeebrugge LNG import terminal.

The project will increase the EU gas import capacity by 4.5 Bcm3/year and diversify the sources of gas supply to Belgium and the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is classified under Annex I of the Environmental Impact Assessment directive (85/337/EEC and its amendments) and the Seveso II directive (96/082/EC) on the prevention of major accidents for projects involving dangerous substances. The promoter has carried out an EIA and received an environmental permit in July 2004.

The project is implemented under a fixed lump sum EPC contract that was awarded after restricted international tendering of pre-qualified companies. A pre-qualification notice was published in the OJEU in May 2003 in line with the requirements of EU directive 93/38/EC.

Kommentar(e)

Terminal construction activities.

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Belgien: EIB-Darlehen von 85 Mio EUR für Flüssiggas-Terminal der Fluxys LNG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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