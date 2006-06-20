Ambiente Urbano Bologna III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Commune of Bologna
Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna
Contact person: Silvia Guerra
The project concerns the funding of European interest schemes included in the city’s medium-term public works programme (Programma triennale dei lavori pubblici 2006-2008). The present project constitutes the third operation of this type with the municipality.
The schemes will improve the urban environment and the urban fabric in the city of Bologna, achieving various valuable objectives including sustainable transport, conservation and re-use of heritage, urban renewal, and improvement in the delivery of social services to the resident population.
The relevant directives have been transposed into regional law and the municipality is required to follow them. The Bank will request in particular that EIA and natural reserve requirements are strictly adhered to. Most of the schemes included in this operation are however small sized and unlikely to require EIA or impact on nature reserve areas, and the project will have a favourable net effect on the environment.
The municipality follows European procurement procedures and all contracts over the relevant thresholds will be subject to international tendering with OJEU publication.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.